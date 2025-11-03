ANSES y PAMI realizarán operativos móviles en Gobernador Castro y Vuelta de Obligado

En un intenso operativo de cuatro días que abarcó el territorio de las islas de Victoria, Gualeguay y Diamante, la Dirección General de Prevención de Delitos Rurales de la Policía de Entre Ríos logró secuestrar nueve armas de fuego y verificar a 150 personas, en el marco de una estrategia de seguridad reforzada contra bandas que operan en la zona. El despliegue se llevó a cabo desde el jueves 30 de octubre hasta ayer, domingo 2 de noviembre, y contó con el apoyo de la Jefatura Departamental Victoria. Participaron siete embarcaciones, treinta funcionarios y recursos terrestres , con el objetivo de llevar "bienestar y seguridad a los habitantes de la región" en un entorno complejo.
La Municipalidad de San Pedro, en un trabajo conjunto con la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y el Programa de Atención Médica Integral (PAMI), anunció que llevará a cabo operativos de atención integral en dos localidades rurales el próximo jueves 6 de noviembre.
El objetivo de las jornadas es acercar y facilitar el acceso a trámites y consultas de seguridad social y salud a los vecinos de la zona.
La atención comenzará en Gobernador Castro, donde el equipo estará en el Centro de Jubilados en horario de 9:00 a 11:30 horas. Posteriormente, el operativo se trasladará a Vuelta de Obligado, donde se recibirá a la comunidad en el Club 12 de Octubre de 12:00 a 14:00 horas.
Se invita a los vecinos de ambas localidades a acercarse con la documentación correspondiente para realizar trámites, consultas sobre jubilaciones, asignaciones, programas sociales y gestiones de PAMI.
