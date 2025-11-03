ANSES y PAMI realizarán operativos móviles en Gobernador Castro y Vuelta de Obligado

La Municipalidad de San Pedro, en un trabajo conjunto con la Administración Nacional de la Seguridad Social () y el Programa de Atención Médica Integral (), anunció que llevará a cabo operativos de atención integral en dos localidades rurales el próximo

El objetivo de las jornadas es acercar y facilitar el acceso a trámites y consultas de seguridad social y salud a los vecinos de la zona.

La atención comenzará en Gobernador Castro, donde el equipo estará en el Centro de Jubilados en horario de 9:00 a 11:30 horas. Posteriormente, el operativo se trasladará a Vuelta de Obligado, donde se recibirá a la comunidad en el Club 12 de Octubre de 12:00 a 14:00 horas.

Se invita a los vecinos de ambas localidades a acercarse con la documentación correspondiente para realizar trámites, consultas sobre jubilaciones, asignaciones, programas sociales y gestiones de PAMI.