Alumnos de 6.º grado serán evaluados en Lengua y Matemática con el operativo Aprender 2025

La Secretaría de Educación anunció la implementación del operativo, una evaluación nacional que se llevará a cabo este miércoles 12 de noviembre en todas las escuelas primarias del país.

El dispositivo tiene como objetivo evaluar los niveles de aprendizaje alcanzados en las áreas de Lengua y Matemática por los estudiantes de 6.º grado, informaron fuentes oficiales.

En esta edición, se prevé la participación de unos 750.000 estudiantes en todo el territorio nacional. La evaluación posee carácter censal y abarcará a 20.298 escuelas y 38.116 secciones, incluyendo instituciones de gestión estatal y privada, tanto en ámbitos urbanos como rurales.

La prueba se desarrollará de forma anónima en todas las jurisdicciones. Además de los contenidos curriculares, los alumnos responderán un cuestionario de contexto destinado a recopilar información sobre las condiciones y los entornos en los que se desarrolla el proceso de enseñanza y aprendizaje.

Según se detalló, los docentes y directivos de las secciones evaluadas también participarán en el operativo, completando sus respectivos cuestionarios de contexto.

El operativo Aprender es definido como el dispositivo nacional de evaluación de los aprendizajes y de sistematización de información sobre las condiciones educativas. Su finalidad es generar evidencia que contribuya al análisis, la reflexión y la toma de decisiones orientadas a la mejora de la calidad y a garantizar el derecho a la educación en todo el país.