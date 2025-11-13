Allanamiento y secuestro de un arma casera en una investigación por el ataque a un adolescente

En el marco de una investigación por un hecho de “Abuso de Armas con Lesiones”, personal del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Policía Comunal realizó ayer una diligencia de allanamiento que resultó en el secuestro de un arma de fuego de fabricación casera.

La investigación se originó a partir de un incidente ocurrido el pasado 3 de noviembre, en el que un adolescente de 15 años, con domicilio en calle Benefactora Sampedrina al 1000, resultó herido. Según el informe, mientras la víctima se encontraba en la vereda, un sujeto desconocido efectuó varias detonaciones con un arma de fuego de fabricación casera, causándole lesiones de carácter leve en la pierna derecha.

Tras tareas investigativas, el GTO logró establecer la autoría del hecho y solicitó una orden de allanamiento. La medida fue extendida por el Juzgado de Garantías de San Nicolás y se diligenció de manera conjunta por el GTO y personal de la Comisaría local en una vivienda de calle Cruz Roja N° 1600.

Aunque el imputado no se encontraba presente, se procedió a la identificación del morador del domicilio, sindicado como el responsable, resultando ser un joven de 18 años.

En el lugar, los efectivos lograron secuestrar el arma utilizada: una de fuego de fabricación casera, conocida popularmente como "Tumbera", que tenía una vaina servida calibre 22 mm alojada en el tubo cañón.

Intervino en la causa la Fiscalía local, que dispuso el secuestro del armamento y ordenó las demás medidas legales correspondientes para avanzar en la imputación del joven por los delitos de Abuso de Armas y Lesiones.