Allanamiento y secuestro de arma de fuego por denuncia de amenazas de muerte

​Personal del Destacamento La Tosquera, en colaboración con el Destacamento Río Tala, cumplimentó ayer una orden de allanamiento librada por el Juzgado de Garantías Nro. 01 del Departamento Judicial San Nicolás.

​La medida se realizó en el marco de una causa iniciada el pasado 30 de octubre, a raíz de la denuncia de un hombre de 49 años que manifestó haber recibido amenazas de muerte.

​El allanamiento tuvo lugar en un domicilio ubicado en la calle bajada basural S/N, Cuartel 3° de La Tosquera. Al llegar al lugar, el personal policial fue atendido por la pareja del imputado, una mujer de 29 años, ya que el principal investigado no se encontraba en la vivienda.

​La diligencia judicial arrojó resultado positivo, procediéndose al secuestro de una escopeta calibre 16 que, según el informe, se encontraba en excelente estado de mantenimiento.

​La Fiscalía local tomó intervención en el caso, disponiendo las actuaciones de rigor y continuando con las tareas investigativas para dar con el imputado y determinar su situación legal respecto a la denuncia por amenazas y la tenencia del arma de fuego.

Efectivos policiales de La Tosquera y Río Tala llevaron a cabo una diligencia judicial en el marco de una investigación por amenazas. Se incautó una escopeta calibre 16 en el domicilio del imputado, quien no se encontraba en el lugar.