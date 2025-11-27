Alerta amarilla por tormentas fuertes rige para San Pedro y una amplia zona del centro del país





El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta de nivel amarillo por la probabilidad de lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, que afectarán esta noche a una extensa región del centro del país. La advertencia incluye a los distritos bonaerenses de San Pedro, Baradero y Ramallo, así como a San Nicolás en el extremo norte de la provincia.

El organismo meteorológico precisó que las condiciones inestables podrán generar chaparrones intensos, actividad eléctrica frecuente, y la posibilidad de ráfagas de viento que podrían superar los 75 km/h, además de ocasional caída de granizo.

Según el informe del SMN, se prevén valores de precipitación acumulada que oscilarán entre 30 y 60 milímetros, con la advertencia de que estos montos podrían ser superados de forma puntual en las zonas bajo alerta.

El nivel amarillo implica que la población debe estar atenta, ya que se esperan fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas.

Ante la presencia de tormentas, Defensa Civil recomienda tomar las precauciones habituales, como asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, evitar sacar residuos que puedan obstruir desagües y mantenerse informado a través de fuentes oficiales.