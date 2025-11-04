La Dirección de Educación de la Secretaría de Desarrollo de la Comunidad participó en la Jornada de Intercambio del Programa Puentes, organizada por el Ministerio de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. El encuentro se llevó a cabo en la Universidad Nacional de Lanús (UNLa) y tuvo como lema central "Hacia la conformación de una Red Universitaria Provincial". La jornada reunió a más de noventa representantes de distintos municipios, universidades e instituciones académicas, con el objetivo primordial de consolidar la política pública provincial que promueve y amplía el derecho a estudiar en la universidad en todo el territorio bonaerense.
Alerta amarilla por tormentas fuertes: El SMN advierte por ráfagas de hasta 70 km/h y posible granizo
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene una alerta amarilla por tormentas fuertes que, desde poco después de las 7.30 de la mañana se desatan sobre San Pedro.
El fenómeno climático, que alcanza a un total de ocho provincias, se caracteriza por ser "de variada intensidad, algunas localmente fuertes".
La línea de inestabilidad abarca un amplio sector que se extiende desde la costa atlántica bonaerense hasta el sur de la provincia de Córdoba. Se estima que, a medida que avance la mañana, las precipitaciones comienzan a alcanzar la zona de Rosario y toda la cuenca del río Paraná.
|Fotos gentileza de oyentes Equipo de Radio
De acuerdo con el organismo, las condiciones meteorológicas son adversas y podrían provocar abundante caída de agua en cortos períodos. Además, se anticipan intensas ráfagas de viento que localmente pueden alcanzar los 70 kilómetros por hora, actividad eléctrica frecuente y la ocasional caída de granizo.
El SMN recomienda a la población tomar precauciones ante el desarrollo de las tormentas, buscando refugio en lugares seguros y minimizando la exposición a las condiciones climáticas adversas mientras se mantiene vigente la alerta.
