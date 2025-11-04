Alerta amarilla por tormentas fuertes: El SMN advierte por ráfagas de hasta 70 km/h y posible granizo

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene unapor tormentas fuertes que, desde poco después de las 7.30 de la mañana se desatan sobre San Pedro.

El fenómeno climático, que alcanza a un total de ocho provincias, se caracteriza por ser "de variada intensidad, algunas localmente fuertes".

La línea de inestabilidad abarca un amplio sector que se extiende desde la costa atlántica bonaerense hasta el sur de la provincia de Córdoba. Se estima que, a medida que avance la mañana, las precipitaciones comienzan a alcanzar la zona de Rosario y toda la cuenca del río Paraná.

De acuerdo con el organismo, las condiciones meteorológicas son adversas y actividad eléctrica frecuente.

El SMN recomienda a la población tomar precauciones ante el desarrollo de las tormentas, buscando refugio en lugares seguros y minimizando la exposición a las condiciones climáticas adversas mientras se mantiene vigente la alerta.