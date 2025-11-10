Abren las inscripciones para la Colonia de Verano destinada a adultos mayores

La Dirección de Adultos Mayores, anunció la apertura de las inscripciones para la Colonia de Verano 2025/2026 destinada a personas mayores del distrito.

La iniciativa, impulsada desde la Secretaría de Desarrollo de la Comunidad, tiene como objetivo promover el bienestar, la socialización y la recreación de los adultos mayores durante la temporada estival.

La propuesta incluirá un cronograma de actividades variadas como ejercicios físicos adaptados, talleres recreativos y diversos encuentros orientados a fortalecer los vínculos comunitarios y la participación activa.

Según informaron fuentes municipales, las inscripciones se realizan de lunes a viernes en la sede de la Dirección de Adultos Mayores, ubicada en calle Salta 185, en el horario de 9:00 a 13:30 horas.

La Municipalidad invitó a los interesados a acercarse a la dependencia para obtener más detalles y sumarse a la propuesta de integración que convoca anualmente a numerosos vecinos y vecinas.