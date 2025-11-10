Salazar y Carrasco se reunieron con Kreplak para abordar la sobrecarga del sistema de salud local

  El intendente de San Pedro, Cecilio Salazar, se reunió en La Plata con el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, con el objetivo de abordar la situación actual del sistema público sanitario local y avanzar en la coordinación de políticas conjuntas. Salazar estuvo acompañado por la secretaria de Salud municipal, Dra. Isabel Carrasco. Durante el encuentro, uno de los ejes centrales fue la "sobrecarga" que enfrenta el sistema de salud de San Pedro, ante una creciente demanda de atención por parte de la población, tanto con cobertura como sin ella.

Abren las inscripciones para la Colonia de Verano destinada a adultos mayores


 La Dirección de Adultos Mayores, anunció la apertura de las inscripciones para la Colonia de Verano 2025/2026 destinada a personas mayores del distrito.

La iniciativa, impulsada desde la Secretaría de Desarrollo de la Comunidad, tiene como objetivo promover el bienestar, la socialización y la recreación de los adultos mayores durante la temporada estival.

La propuesta incluirá un cronograma de actividades variadas como ejercicios físicos adaptados, talleres recreativos y diversos encuentros orientados a fortalecer los vínculos comunitarios y la participación activa.

Según informaron fuentes municipales, las inscripciones se realizan de lunes a viernes en la sede de la Dirección de Adultos Mayores, ubicada en calle Salta 185, en el horario de 9:00 a 13:30 horas.

La Municipalidad invitó a los interesados a acercarse a la dependencia para obtener más detalles y sumarse a la propuesta de integración que convoca anualmente a numerosos vecinos y vecinas.