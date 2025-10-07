Violento asalto a un abogado en Baradero: se llevaron su camioneta y la dejaron abandonada

Un reconocido abogado fue víctima de unen su casa, donde también funciona su estudio jurídico, ubicada en la bajada de piedra de la calle. El hecho ocurrió ayer al mediodía y el letrado fue sorprendido por un delincuente que lo golpeó, maniató y le sustrajo el vehículo.

Según informaron fuentes policiales, el hecho se desencadenó cuando Diego Jeanmaire llegó a su vivienda y fue sorprendido por un sujeto con el rostro cubierto que ya se encontraba en el interior. El asaltante golpeó al letrado con un elemento contundente en la cabeza y, mediante intimidación verbal, logró robarle una suma de dinero en efectivo a determinar, su teléfono celular y huyó a bordo de su camioneta, una Renault Oroch.

Tras el asalto, la víctima fue asistida en el Hospital Local, donde se constató que presentaba heridas leves.

A raíz de un llamado de emergencia al 911, personal policial inició inmediatamente un operativo cerrojo para dar con el asaltante y el vehículo robado. Poco después, efectivos policiales de la localidad de Santa Coloma lograron hallar la camioneta sustraída en un camino vecinal, a la altura de la Ruta Provincial N° 41.

En paralelo, el Personal del Gabinete Técnico Operativo (GTO) y la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de Baradero realizaron tareas de campo, recolectando filmaciones de cámaras privadas y municipales. Con la información obtenida, el Fiscal de turno solicitó una orden de allanamiento de urgencia para un domicilio en la calle Libertad, aunque el procedimiento no arrojó el secuestro de elementos de interés para la causa.

La carátula del hecho es "Robo Agravado (Arma Impropia)". Las autoridades informaron que se profundizan y continúan las investigaciones para lograr la individualización y detención del autor del asalto.