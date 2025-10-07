Catalina Achilli: "Todavía confiamos en la política como herramienta de transformación" (Video)

La candidata a Diputada Nacional por Nuevos Aires, Catalina Achilli, visitó San Pedro como parte de una recorrida por la provincia de Buenos Aires.

Junto al concejal electo Damián Mosquera realizó una recorrida por emprendimientos productivos, el puerto y distintos barrios de la ciudad.

En una rueda de prensa realizada en el local del espacio ubicado en calle Ituzaingó, la dirigente oriunda de Carmen de Areco resaltó que la lista está conformada en su mayoría por jóvenes de entre 25 y 35 años. "Los desafíos colectivos que tenemos están ligados a elegir a la Argentina, a la Provincia y a nuestros lugares, pero no estamos nada conformes con cómo se llevaron adelante las políticas públicas por parte de quienes estuvieron antes que nosotros".

La segunda integrante de la nómina que encabeza Sixto Cristiani remarcó que "hay problemáticas que se repiten, como la cuestión medioambiental con los basurales a cielo abierto y las comunidades presas de los Municipios por la falta de vinculación entre lo educativo y lo productivo que lo lleva a los jóvenes a trabajar únicamente en la Municipalidad".

Achilli se mostró confiada en llegar a los más jóvenes, con los que están desarrollando mateadas y encuentros durante sus recorridas: "Creemos, confiamos y tenemos la esperanza de que de verdad la política puede ser una herramienta de transformación" concluyó.