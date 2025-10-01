Vicky Villalba dejó de ser la Directora de Turismo

María Victoria Villalba dejó de ser la Directora de Turismo de la Municipalidad de San Pedro.

La funcionaria oficializó su alejamiento con una nota que presentó poco antes de que finalizara la jornada administrativa, y se despidió, emocionada, del personal con el que trabajó a lo largo de su gestión.

Villalba asumió en el cargo a mediados de abril de 2024.

Durante sus últimos días al frente del área trabajó intensamente para la contención de las miles de personas que llegaron a San Pedro con motivo del San Pedro Country Music Festival y la difusión en medios de comunicación de alcance nacional. También encabezó la delegación sampedrina que participó de la Feria Internacional de Turismo

En su despedida agradeció al Intendente Cecilio Salazar por la oportunidad de trabajar en la promoción y planificación turística y el apoyo recibido para que San Pedro se consolide como destino turístico.

Al explicar las razones de su salida, Vicky habló de cuestiones personales, y también reconoció al Secretario, Mariano Arnal y al personal del área. Además,se puso a disposición para seguir colaborando desde otro lugar.

El nombre de su reemplazante se haría oficial en los próximos días, como parte de la reestructuración que lleva adelante Salazar en su gabinete.



