Vecino retuvo a un joven que intentó robar pertenencias de su vehículo

Un hombre de 39 años logró retener en la vía pública a un joven deque momentos antes había intentado sustraer pertenencias del interior de su automóvil. El hecho ocurrió en la madrugada de hoy y culminó con la aprehensión del delincuente.

El suceso tuvo lugar en la calle Balcarce N° 750 de la ciudad. Personal policial de la Comisaría acudió al lugar alertado por un llamado, donde encontraron a la víctima reteniendo al joven en la calle, frente a su domicilio.

Según las primeras informaciones, el aprehendido intentó robar objetos del interior de un vehículo marca Renault Megane de color gris, que se encontraba estacionado en la vía pública.

Tras la intervención de la policía, se procedió a la aprehensión del sujeto, quien fue trasladado a la Comisaría local. El joven de 22 años permanece alojado y a disposición de la Fiscalía local, que interviene en la causa por el intento de robo.