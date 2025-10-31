Una mujer herida tras un accidente entre un auto y un camión en la Ruta 9

Un siniestro vial se registró durante la mañana de ayer en la Ruta Nacional N° 9, a la altura del kilómetro 164 en el carril que conduce hacia la Ciudad de Buenos Aires, resultando herida la acompañante de un automóvil.

El incidente se produjo tras un llamado de alerta al 911 de emergencias, lo que movilizó al personal policial hacia el lugar. Allí se constató la colisión entre un automóvil Toyota de color blanco y un camión Mercedes con semirremolque.

El vehículo particular era conducido por un hombre de 58 años, quien viajaba acompañado por una mujer de 56. Por su parte, el camión era guiado por un masculino de 53 años, quien iba con un acompañante.

Como consecuencia del impacto, la acompañante del rodado menor debió ser trasladada al hospital local, presentando lesiones de carácter leve.

La fiscalía local tomó intervención en el caso para determinar las causas del hecho.