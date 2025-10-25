Una mujer detenida por provocar disturbios en estado de ebriedad

Personal de la dependencia policial local aprehendió ayer a una mujer de 21 años de edad que se encontraba alterando el orden público en evidente estado de ebriedad en la esquina de Petrona Simonino y Manuel Iglesias.

La intervención del personal uniformado se produjo tras recibir un alerta por los disturbios que la femenina estaba provocando en la vía pública. Tras constatar la situación, se procedió a la aprehensión de la joven, siendo trasladada a la dependencia correspondiente.

En el caso interviene el Juzgado de Faltas local, el cual determinará las actuaciones a seguir por la alteración del orden público.