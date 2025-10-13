Una delegación de más de 300 sampedrinos participa de las finales de los Juegos Bonaerenses

La ciudad de San Pedro realizó anoche en el Palacio Municipal la despedida oficial de la delegación que partió rumbo a Mar del Plata para participar en la etapa final de los Juegos Bonaerenses 2025.

El contingente local está integrado por alrededor de 300 personas, que incluyen a deportistas, entrenadores y acompañantes. La delegación competirá en diversas disciplinas a lo largo de la semana, con actividades previstas desde este lunes 13 hasta el sábado 18 de octubre.

La coordinación general del viaje y la participación está a cargo de la Dirección de Deportes, encabezada por, y cuenta con el apoyo de personal médico de la Secretaría de Salud municipal para la atención y el cuidado de todos los participantes durante su estadía en la costa atlántica.

Un número significativo de los jóvenes deportistas que integran la delegación provienen de las Escuelas Deportivas Municipales, lo que "refleja el trabajo sostenido que se realiza durante todo el año para promover el deporte y la participación juvenil", señalaron fuentes del gobierno local.

Familiares, entrenadores y miembros del equipo de gobierno, en representación del Intendente Cecilio Salazar, se hicieron presentes en el acto de despedida para transmitir el apoyo y el orgullo de toda la comunidad a los competidores.

Desde la Municipalidad de San Pedro se felicitó a cada uno de los integrantes y se les deseó "una excelente participación en esta nueva edición de los Juegos Bonaerenses", que culminará el próximo sábado con el almuerzo y el regreso a la ciudad.