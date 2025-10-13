Encuentran en San Pedro un automóvil robado en San Martín

Personal de la Comisaría local logró recuperar y secuestrar en la madrugada de hoy un automóvil que registraba unpor el grave delito de, cometido en la jurisdicción de San Martín, en el conurbano bonaerense.

El hallazgo se concretó luego de que la dependencia policial recibiera un alerta que indicaba la presencia de un vehículo abandonado en la calle Bartolomé Mitre, entre Henry Garret y América.

Al llegar al lugar, los efectivos encontraron un automóvil marca FIAT MOBI sin ocupantes. Tras cursar los datos del vehículo, incluyendo la patente AB255GK (identificada también en los cristales), el sistema informático de la departamental San Nicolás arrojó que el rodado tenía un pedido de secuestro activo desde el pasado 23 de septiembre de 2025.

La causa por el "Robo Agravado" está bajo la intervención de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 24 del Departamento Judicial San Martín.

La fiscalía local tomó intervención, disponiendo las actuaciones por "Hallazgo" y el secuestro del automotor. El vehículo quedará a disposición de la justicia bonaerense para las pericias de rigor vinculadas a la causa penal original.