Una camioneta chocó a un peatón en medio de la tormenta: el conductor se presentó ante la policía

Unresultó herido durante la madrugada de hoy tras seren la intersección de las calles Comandante de Obligado y Lucio Mansilla. El conductor del vehículo, quien inicialmente se había retirado del lugar, se presentó horas más tarde en la Comisaría de forma espontánea.

Personal policial acudió al lugar del accidente, donde el peatón ya estaba siendo asistido por el servicio de emergencias SAME 107 y fue trasladado a la Guardia del Hospital local.

Según los primeros testimonios recabados, la víctima habría sido impactada por una camioneta que luego continuó su marcha. Sin embargo, en horas de la mañana, un hombre de 47 años se presentó en la dependencia policial.

El hombre manifestó ser el conductor de una camioneta Toyota Hilux de color blanca y declaró que, al circular por Lucio Mansilla y llegar a Combate de Obligado, sintió un impacto en la parte delantera. Alegó haber seguido su recorrido porque desconocía con qué había colisionado, ya que en ese momento "estaba lloviendo de forma torrencial y la visibilidad era nula".

El conductor se puso a disposición de la Justicia. La Fiscalía local interviene en el hecho, caratulado por el momento como "Lesiones".