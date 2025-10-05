Operativos con UTOI: Detenidos por disturbios, secuestro de armas y recuperación de motos robadas

Con el apoyo de la, que desplegó dos dotaciones completas en la jurisdicción para tareas de refuerzo, la policía logró la aprehensión deen distintos incidentes registrados durante la última jornada, incluyendo detenciones por disturbios, amenazas y la recuperación de una motocicleta con pedido de secuestro activo.





Detenido por disturbios y ebriedad

En la jornada de ayer, personal policial procedió a la aprehensión de un hombre de 32 años en la intersección de las calles Alvarado e Ituzaingó. El individuo se encontraba en estado de ebriedad y estaba ocasionando disturbios, alterando el orden público. El Juzgado de Paz de San Pedro interviene en la causa.





Amenazas y arma blanca descartada

Durante la madrugada, efectivos policiales respondieron a un llamado al 911 en la zona de Nuestra Señora del Socorro, entre Caseros y Caroní. En el lugar, aprehendieron a un joven de 26 años que intentaba fugarse. El joven fue interceptado luego de que descartara un arma blanca al notar la presencia policial. Momentos antes, había proferido amenazas contra un hombre de 28 años, domiciliado en la calle Caseros N∘1000. Se desconocen los motivos del conflicto. Interviene la Fiscalía local.





Recuperan moto con doble pedido de secuestro

Finalmente, en un operativo de rutina en horas de la madrugada, personal policial que patrullaba la zona de Bottaro y Nieto de Torres identificó a un joven de 20 años que circulaba a bordo de una motocicleta Honda Wave de color rojo. Al chequear los datos del rodado, se constató que la moto registraba dos Pedidos de Secuestro Activo a requerimiento de distintas UFI de la jurisdicción, ambos realizados por el mismo damnificado, siendo el más reciente con fecha 24/01/2025. La Fiscalía de San Pedro tomó intervención en el caso.