Un motociclista sufrió lesiones tras chocar con una camioneta

Un accidente de tránsito se registró en la mañana de ayer en la ciudad de San Pedro, donde colisionaron una camioneta y una motocicleta, dejando como saldo al conductor del rodado menor con lesiones de carácter leve.

El hecho tuvo lugar en la calle Rómulo Naón al 2400. Personal policial se dirigió al lugar tras recibir una alerta, constatando que, por causas que aún se investigan, una camioneta Ford F-100 de color blanco, conducida por un hombre de 45 años, impactó contra una motocicleta Honda 150cc Titán, guiada por un joven de 26 años.

Como consecuencia de la colisión, el conductor de la motocicleta fue asistido por una ambulancia y trasladado consciente al nosocomio local. Se informó que el joven presentaba lesiones de carácter leve.

En el caso tomó intervención la Fiscalía local, que dispuso las diligencias de rigor para determinar las responsabilidades del siniestro vial.