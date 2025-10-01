Un joven de 18 años fue detenido por provocar incidentes en la vía pública

Un joven defue aprehendido en la mañana de ayer poren la vía pública, luego de que el personal policial acudiera a un llamado de emergencia por presunta violencia de género en el cruce dede esta ciudad.

Fuentes de la dependencia local informaron que la intervención se inició tras reiterados llamados al 911 y a la seccional por un presunto incidente de violencia en la vía pública.

Al llegar al lugar, los efectivos intentaron identificar al joven, quien se resistió de forma hostil. El masculino de 18 años se tornó agresivo, arrojando golpes de puño y patadas contra los uniformados.

El incidente ocurrió en presencia de su pareja, una mujer de 20 años, quien manifestó no haber sufrido violencia de género, según consta en el parte policial.

La Fiscalía local tomó intervención en el caso, disponiendo la notificación de la causa al aprehendido, quien quedó alojado en el sector de calabozos de la dependencia.

El joven enfrenta ahora cargos por el delito de Resistencia a la Autoridad.