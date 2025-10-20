Un incendio en una vivienda fue controlado por Bomberos: no hubo heridos

Un motociclista de 25 años de edad sufrió lesiones de carácter leve tras protagonizar una colisión en el cruce de las calles Las Provincias y Riobamba de esta ciudad, en un accidente en el que el conductor del otro rodado se dio a la fuga. El hecho se registró durante la mañana de ayer, luego de que el Sistema de Emergencias 911 alertara sobre el siniestro vial. Personal policial acudió al lugar para constatar la colisión entre una motocicleta marca Corven Energy de color negra, conducida por la víctima, y una motocicleta de 110 cc, cuyo conductor se retiró inmediatamente sin aportar sus datos.
Un incendio se desató en una vivienda durante la tarde de ayer, a raíz de un desperfecto en la instalación eléctrica, sin que se registraran personas lesionadas, informaron fuentes policiales.
El hecho ocurrió en un domicilio ubicado sobre la calle Almafuerte al 3300. El sistema de emergencias 911 recibió un alerta que movilizó a personal policial y de seguridad.
Tras la llegada de las dotaciones de Bomberos Voluntarios, el foco ígneo pudo ser sofocado rápidamente. Paralelamente, empleados de COOPSER se hicieron presentes en el lugar para solucionar el desperfecto eléctrico que originó el siniestro.
El informe policial confirmó que, pese a los daños materiales, no se registraron lesionados y no fue necesario adoptar temperamento judicial alguno.
