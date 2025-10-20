Un incendio en una vivienda fue controlado por Bomberos: no hubo heridos

Un incendio se desató en una vivienda durante la tarde de ayer, a raíz de un desperfecto en la instalación eléctrica, sin que se registraran personas lesionadas, informaron fuentes policiales.

El hecho ocurrió en un domicilio ubicado sobre la calle Almafuerte al 3300. El sistema de emergencias 911 recibió un alerta que movilizó a personal policial y de seguridad.

Tras la llegada de las dotaciones de Bomberos Voluntarios, el foco ígneo pudo ser sofocado rápidamente. Paralelamente, empleados de COOPSER se hicieron presentes en el lugar para solucionar el desperfecto eléctrico que originó el siniestro.

El informe policial confirmó que, pese a los daños materiales, no se registraron lesionados y no fue necesario adoptar temperamento judicial alguno.