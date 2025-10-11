Un detenido por tentativa de robo tras ser reducido por vecinos

Un hombre de 32 años fue aprehendido tras ser imputado por tentativa de robo luego de que vecinos lo redujeran tras intentar ingresar a una propiedad junto a otros dos cómplices que huyeron del lugar, informaron fuentes policiales.

La detención se concretó en la zona de Callejón Pascual, cuando personal policial acudió a un llamado al 911 que alertaba sobre un ilícito en proceso donde un sujeto estaba siendo retenido por la ciudadanía.

Al llegar al sitio, los efectivos constataron la aprehensión ciudadana del individuo de 32 años. Las investigaciones preliminares establecieron que el detenido, en compañía de otros dos sujetos aún no identificados, había intentado ingresar a una vivienda ubicada en Manuel Iglesias al 2800, propiedad de una mujer de 41 años.

Según se determinó, los individuos dañaron la reja de entrada con intenciones de robo, pero fueron sorprendidos por la propietaria, quien frustró el hecho y dio aviso inmediato al sistema de emergencias 911.

El aprehendido fue trasladado a sede policial, donde quedó alojado e imputado por el delito de "Robo en grado de tentativa" a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°7 de San Pedro.

Las autoridades continúan con las investigaciones pertinentes a fin de establecer la identidad de los otros involucrados que lograron evadir a la policía.