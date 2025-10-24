Un detenido por robo y amenazas tras un allanamiento

Un allanamiento realizado por efectivos del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Estación de Policía Comunal de San Pedro culminó con la aprehensión de un hombre de 31 años, señalado como el responsable de un hecho de amenazas y robo. La acción policial permitió avanzar significativamente en el esclarecimiento de la causa.

El procedimiento se ejecutó en una vivienda ubicada en las calles Riobamba y 39 de la localidad, en cumplimiento de una orden dispuesta por el Juzgado de Garantías de San Nicolás.

Durante la diligencia, además de la detención del sospechoso, el personal policial procedió al secuestro de un teléfono celular que se presume fue utilizado en la comisión del delito y que constituye un elemento probatorio de importancia para la investigación.

Tras la operación, el caso quedó bajo la órbita de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N.º 7 de San Nicolás. La Fiscalía dispuso la incautación del teléfono celular y notificó al implicado sobre el inicio de las actuaciones penales (Artículo 60 del CPP). Si bien el hombre fue posteriormente liberado, quedó supeditado a la continuidad del proceso judicial.