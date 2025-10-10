Un detenido por resistencia a la autoridad

Listos para Mar del Plata: La delegación de San Pedro recibió indumentaria y detalles de viaje para las Finales de los Juegos Bonaerenses
Listos para Mar del Plata: La delegación de San Pedro recibió indumentaria y detalles de viaje para las Finales de los Juegos Bonaerenses
La Municipalidad de San Pedro realizó una charla informativa y entrega de indumentaria a los deportistas locales que participarán en las Finales de los Juegos Bonaerenses 2025 en Mar del Plata. El encuentro, organizado por la Dirección de Deportes, tuvo lugar en las instalaciones del Club Independencia y sirvió para ultimar detalles antes del viaje.