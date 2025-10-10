Listos para Mar del Plata: La delegación de San Pedro recibió indumentaria y detalles de viaje para las Finales de los Juegos Bonaerenses

 La Municipalidad de San Pedro realizó una charla informativa y entrega de indumentaria a los deportistas locales que participarán en las Finales de los Juegos Bonaerenses 2025 en Mar del Plata. El encuentro, organizado por la Dirección de Deportes, tuvo lugar en las instalaciones del Club Independencia y sirvió para ultimar detalles antes del viaje.

Un detenido por resistencia a la autoridad


Un hombre de 30 años fue aprehendido en la mañana del jueves durante un operativo de prevención realizado por personal de la Estación de Policía Comunal. 

El procedimiento tuvo lugar en Cruz Roja al 380, cuando los efectivos policiales intentaron identificar a un hombre de 30 años. 

Durante el procedimiento, no acató las órdenes de los agentes y opuso resistencia, tornándose hostil con la policía. El personal de la Comisaría resultó ileso. 

La Fiscalía en turno dispuso la notificación de la formación de la causa caratulada como "Resistencia a la autoridad".