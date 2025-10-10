Listos para Mar del Plata: La delegación de San Pedro recibió indumentaria y detalles de viaje para las Finales de los Juegos Bonaerenses

La Municipalidad de San Pedro realizó unaa los deportistas locales que participarán en lasen Mar del Plata.

El encuentro, organizado por la Dirección de Deportes, tuvo lugar en las instalaciones del Club Independencia y sirvió para ultimar detalles antes del viaje.

La actividad fue encabezada por el secretario de Deporte, Cultura y Turismo, Mariano Arnal, y el director de Deportes, Valentín Bravo. Los funcionarios brindaron información crucial a los jóvenes sobre el viaje, que se realizará el próximo domingo, y acompañarán a la delegación sampedrina que competirá en diversas disciplinas.

Desde el gobierno local se destacó el esfuerzo y compromiso de todos los participantes y se les deseó el mayor de los éxitos en esta nueva etapa de la competencia provincial.

Finalmente, la Municipalidad agradeció al Club Independencia por facilitar sus instalaciones para la realización de la actividad.