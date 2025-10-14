Un chico de 12 años aprehendido tras sustraer sin violencia un celular de un vehículo

Un chico de 12 años fue aprehendido tras robar un celular de alta gama del interior de un auto, en un hecho que quedó registrado por cámaras de seguridad.

El menor fue interceptado por personal de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) mientras realizaban recorridas dinámicas en la vía pública, en la intersección de Bartolomé Mitre y Martin Fierro de esta ciudad.

En poder del joven los efectivos policiales secuestraron un teléfono celular iPhone 16 Pro Max. El dispositivo había sido sustraído minutos antes, sin violencia, de un automóvil estacionado en la intersección de las calles Riobamba y Belgrano. El vehículo es propiedad de una ciudadana de 46 años.

El hecho pudo ser corroborado gracias a las cámaras de seguridad de un comercio cercano.

Tras la intervención policial, se procedió a la notificación del inicio de la causa y a su posterior libertad, siendo entregado a su progenitora, en cumplimiento de la normativa vigente. Interviene en el caso la UFI del Joven en turno.