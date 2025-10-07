UCASAL San Pedro abre inscripciones para el ciclo lectivo 2026 con nuevas carreras a distancia



La Universidad Católica de Salta (UCASAL) abrió las inscripciones para el ciclo lectivo 2026 a través de su Sede San Pedro, que continúa afianzando su propuesta académica 100% digital. Esta modalidad permite estudiar desde cualquier lugar, con una metodología flexible y adaptada a los cambios tecnológicos, que combina clases, parciales y trabajos prácticos online, junto con la instancia presencial en la sede local para rendir los exámenes finales. Laabrió las inscripciones para el ciclo lectivo 2026 a través de su Sede San Pedro, que continúa afianzando su propuesta académica 100% digital. Esta modalidad permite estudiar desde cualquier lugar, con una metodología flexible y adaptada a los cambios tecnológicos, que combina clases, parciales y trabajos prácticos online, junto con la instancia presencial en la sede local para rendir los exámenes finales.

La universidad ofrece más de 30 carreras entre tecnicaturas, licenciaturas, carreras de grado y ciclos de complementación curricular. Este año, UCASAL amplía su oferta académica con nuevas carreras que responden a las demandas actuales del ámbito profesional:

Licenciatura en Criminología

Tecnicatura Universitaria en Guía de Turismo

Licenciatura en Turismo

Licenciatura en Recreación y Ocio Educativo (CCC)

Entre las carreras más consultadas también se destacan Abogacía, Contador Público, Martillero y Corredor Público, y Seguridad e Higiene, que continúan siendo algunas de las preferidas por los ingresantes.

La Sede San Pedro mantiene un acompañamiento pedagógico personalizado, ofreciendo orientación académica y asistencia durante toda la cursada. Además, brinda a los estudiantes la posibilidad de imprimir gratuitamente material de estudio, un servicio muy valorado por quienes optan por la modalidad a distancia.

UCASAL ofrece distintos beneficios y descuentos para facilitar el ingreso a la educación universitaria. Actualmente existen convenios con Sancor Salud, IOSFA y UTEDYC, además de un descuento especial para egresados de los cuatro colegios católicos de la ciudad: Nuestra Señora del Socorro, San Francisco, Santa María y O’Farrell de Maguire.

La atención en la sede es de lunes a viernes, de 16 a 20 horas, en San Martín 330, local 3, donde se brinda asesoramiento personalizado a quienes desean comenzar una carrera universitaria. Los interesados también pueden comunicarse por WhatsApp al 3329 200788 o seguir las redes sociales @ucasalsanpedro en Instagram y Facebook.

Con el lema “Construí tu historia”, UCASAL invita a los vecinos de San Pedro a sumarse a una propuesta educativa moderna, flexible y cercana, que continúa creciendo año tras año.