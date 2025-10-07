Catalina Achilli: "Todavía confiamos en la política como herramienta de transformación" (Video)

La candidata a Diputada Nacional por Nuevos Aires, Catalina Achilli, visitó San Pedro como parte de una recorrida por la provincia de Buenos Aires.  Junto al concejal electo Damián Mosquera realizó una recorrida por emprendimientos productivos, el puerto y distintos barrios de la ciudad. 

UCASAL San Pedro abre inscripciones para el ciclo lectivo 2026 con nuevas carreras a distancia

 

La Universidad Católica de Salta (UCASAL) abrió las inscripciones para el ciclo lectivo 2026 a través de su Sede San Pedro, que continúa afianzando su propuesta académica 100% digital. Esta modalidad permite estudiar desde cualquier lugar, con una metodología flexible y adaptada a los cambios tecnológicos, que combina clases, parciales y trabajos prácticos online, junto con la instancia presencial en la sede local para rendir los exámenes finales.

La universidad ofrece más de 30 carreras entre tecnicaturas, licenciaturas, carreras de grado y ciclos de complementación curricular. Este año, UCASAL amplía su oferta académica con nuevas carreras que responden a las demandas actuales del ámbito profesional:

  • Licenciatura en Criminología
  • Tecnicatura Universitaria en Guía de Turismo
  • Licenciatura en Turismo
  • Licenciatura en Recreación y Ocio Educativo (CCC)

Entre las carreras más consultadas también se destacan Abogacía, Contador Público, Martillero y Corredor Público, y Seguridad e Higiene, que continúan siendo algunas de las preferidas por los ingresantes.

La Sede San Pedro mantiene un acompañamiento pedagógico personalizado, ofreciendo orientación académica y asistencia durante toda la cursada. Además, brinda a los estudiantes la posibilidad de imprimir gratuitamente material de estudio, un servicio muy valorado por quienes optan por la modalidad a distancia.

UCASAL ofrece distintos beneficios y descuentos para facilitar el ingreso a la educación universitaria. Actualmente existen convenios con Sancor Salud, IOSFA y UTEDYC, además de un descuento especial para egresados de los cuatro colegios católicos de la ciudad: Nuestra Señora del Socorro, San Francisco, Santa María y O’Farrell de Maguire.

La atención en la sede es de lunes a viernes, de 16 a 20 horas, en San Martín 330, local 3, donde se brinda asesoramiento personalizado a quienes desean comenzar una carrera universitaria. Los interesados también pueden comunicarse por WhatsApp al 3329 200788 o seguir las redes sociales @ucasalsanpedro en Instagram y Facebook.

Con el lema “Construí tu historia”, UCASAL invita a los vecinos de San Pedro a sumarse a una propuesta educativa moderna, flexible y cercana, que continúa creciendo año tras año.