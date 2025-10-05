Tres heridos a cuchillazos a la salida de un bar: un detenido

Un hombre de 44 años fue aprehendido por la policía local tras ser identificado como el presunto autor de una agresión conque dejó aen la madrugada de ayer. El hecho se desencadenó a la salida de unde la ciudad.

El incidente tomó estado público cuando personal policial fue alertado, a través del servicio de emergencias SAME 107, sobre el ingreso de los tres heridos a la guardia del Hospital Subzonal "Dr. Emilio Ruffa" por sus propios medios.

Entre las víctimas se encuentra un joven de 17 años que sufrió la lesión más severa, presentando una herida punzocortante de carácter grave en la zona pectoral. Producto de la agresión, el menor padeció hemoneumotórax y debió ser intervenido quirúrgicamente de inmediato. Al momento del informe, se hallaba estable, aunque su estado está sujeto a la evolución médica.

Las otras dos víctimas son un masculino de 18 años, quien sufrió una herida cortante en el hombro izquierdo que requirió sutura, y un hombre de 38 años, que presentaba varias heridas en la cara interna de su miembro inferior izquierdo.

Tras el violento episodio, caratulado como "Lesiones Graves", personal del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Comisaría inició las tareas investigativas. Luego de tomar testimonios, lograron dar con el agresor en un domicilio de la calle Manuel Iglesias al N∘1800.

La policía procedió a la aprehensión del autor material, un hombre de 44 años, y en su vivienda secuestró el arma blanca que se habría utilizado en la agresión. La Fiscalía local interviene en el caso, disponiendo el alojamiento del detenido en sede policial y que sea puesto a disposición de la Justicia.