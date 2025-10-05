Operativos con UTOI: Detenidos por disturbios, secuestro de armas y recuperación de motos robadas

  Con el apoyo de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) de San Nicolás , que desplegó dos dotaciones completas en la jurisdicción para tareas de refuerzo, la policía logró la aprehensión de varias personas en distintos incidentes registrados durante la última jornada, incluyendo detenciones por disturbios, amenazas y la recuperación de una motocicleta con pedido de secuestro activo.

Tres heridos a cuchillazos a la salida de un bar: un detenido


 Un hombre de 44 años fue aprehendido por la policía local tras ser identificado como el presunto autor de una agresión con arma blanca que dejó a tres personas heridas en la madrugada de ayer. El hecho se desencadenó a la salida de un bar de copas de la ciudad.

El incidente tomó estado público cuando personal policial fue alertado, a través del servicio de emergencias SAME 107, sobre el ingreso de los tres heridos a la guardia del Hospital Subzonal "Dr. Emilio Ruffa" por sus propios medios.

Entre las víctimas se encuentra un joven de 17 años que sufrió la lesión más severa, presentando una herida punzocortante de carácter grave en la zona pectoral. Producto de la agresión, el menor padeció hemoneumotórax y debió ser intervenido quirúrgicamente de inmediato. Al momento del informe, se hallaba estable, aunque su estado está sujeto a la evolución médica.

Las otras dos víctimas son un masculino de 18 años, quien sufrió una herida cortante en el hombro izquierdo que requirió sutura, y un hombre de 38 años, que presentaba varias heridas en la cara interna de su miembro inferior izquierdo.

Tras el violento episodio, caratulado como "Lesiones Graves", personal del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Comisaría inició las tareas investigativas. Luego de tomar testimonios, lograron dar con el agresor en un domicilio de la calle Manuel Iglesias al N1800.

La policía procedió a la aprehensión del autor material, un hombre de 44 años, y en su vivienda secuestró el arma blanca que se habría utilizado en la agresión. La Fiscalía local interviene en el caso, disponiendo el alojamiento del detenido en sede policial y que sea puesto a disposición de la Justicia.