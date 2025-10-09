Tres aprehendidos por tenencia de estupefacientes durante controles en la vía pública

En el marco dellevados a cabo por la, tres personas fueron aprehendidas en distintas intervenciones por. Los procedimientos se enfocaron en la identificación de individuos en la vía pública, resultando en el secuestro de marihuana y clorhidrato de cocaína.

El primer incidente ocurrió en la intersección de Mateo Sbert y Bozzano, cuando efectivos policiales detuvieron e identificaron a un sujeto de 30 años. Tras la requisa correspondiente, se constató que el hombre poseía en su poder un envoltorio conteniendo marihuana.

Posteriormente, en el mismo dispositivo de control preventivo, pero en la esquina de Alvarado y Hermano Indio, el personal policial procedió a la aprehensión de dos masculinos de 23 y 35 años. La revisión de sus pertenencias permitió el hallazgo y secuestro de varios envoltorios de nylon con clorhidrato de cocaína.

En todos los casos, se notificó a la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 7 del Departamento Judicial San Nicolás. La fiscalía dispuso el secuestro de los estupefacientes y, cumplimentando las diligencias de rigor, la soltura de los tres aprehendidos, previa notificación de la formación de causa por infracción a la Ley de drogas.

La Policía Comunal de San Pedro remarcó que estos procedimientos se enmarcan en los operativos dinámicos de control que se intensifican en distintos puntos de la ciudad, apuntando a prevenir ilícitos vinculados al consumo y la comercialización de estupefacientes en el ámbito local.