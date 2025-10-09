Desbaratan punto de venta de drogas y detienen a una mujer tras múltiples allanamientos

 Una investigación por comercialización de estupefacientes culminó con la aprehensión de una mujer en San Pedro, tras la realización de tres allanamientos simultáneos y de urgencia . Los operativos, a cargo de la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de San Nicolás , permitieron el secuestro de una importante cantidad de cocaína fraccionada. La pesquisa, que se inició tiempo atrás tras una denuncia anónima sobre la venta de drogas por parte de una mujer, fue tramitada por la UFI N° 7 de San Nicolás , encabezada por la Dra. María Del Valle Viviani . El Dr. Román Parodi , titular del Juzgado de Garantías N° 1 Departamental, fue quien autorizó las órdenes de registro.

Tres aprehendidos por tenencia de estupefacientes durante controles en la vía pública


En el marco de operativos dinámicos de prevención y control llevados a cabo por la Estación de Policía Comunal San Pedro, tres personas fueron aprehendidas en distintas intervenciones por tenencia de sustancias prohibidas. Los procedimientos se enfocaron en la identificación de individuos en la vía pública, resultando en el secuestro de marihuana y clorhidrato de cocaína.

El primer incidente ocurrió en la intersección de Mateo Sbert y Bozzano, cuando efectivos policiales detuvieron e identificaron a un sujeto de 30 años. Tras la requisa correspondiente, se constató que el hombre poseía en su poder un envoltorio conteniendo marihuana.

Posteriormente, en el mismo dispositivo de control preventivo, pero en la esquina de Alvarado y Hermano Indio, el personal policial procedió a la aprehensión de dos masculinos de 23 y 35 años. La revisión de sus pertenencias permitió el hallazgo y secuestro de varios envoltorios de nylon con clorhidrato de cocaína.

En todos los casos, se notificó a la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 7 del Departamento Judicial San Nicolás. La fiscalía dispuso el secuestro de los estupefacientes y, cumplimentando las diligencias de rigor, la soltura de los tres aprehendidos, previa notificación de la formación de causa por infracción a la Ley de drogas.

La Policía Comunal de San Pedro remarcó que estos procedimientos se enmarcan en los operativos dinámicos de control que se intensifican en distintos puntos de la ciudad, apuntando a prevenir ilícitos vinculados al consumo y la comercialización de estupefacientes en el ámbito local.