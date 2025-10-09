Operativo DNI continuó este jueves en Santa Lucía y Doyle

Un nuevo, coordinado por el Registro Provincial de las Personas del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de San Pedro, se desarrolló con gran éxito este jueves, facilitando el acceso a la documentación a los habitantes de las localidades rurales.

El operativo comenzó en Santa Lucía, donde se registró una gran concurrencia de vecinos. Durante la jornada matutina, se realizaron más de cien trámites, incluyendo renovaciones de DNI, solicitudes de nuevos documentos y gestiones relacionadas con partidas, certificados y empadronamientos. El desarrollo de la actividad fue acompañado por el Delegado Municipal, Sergio Barrios, quien supervisó el trabajo de los equipos.

La jornada continuó este mismo jueves, por la tarde, en, en la intersección de calles

Esta iniciativa busca acercar la posibilidad de realizar trámites de documentación de manera gratuita y ágil, facilitando a los vecinos el acceso a sus derechos sin necesidad de trasladarse a la ciudad cabecera.