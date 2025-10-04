Tras un choque, un motociclista y su acompañante fueron hospitalizados

Un siniestro vial tuvo lugar este viernes en la intersección de las callesde esta ciudad, donde colisionaron una camioneta y una motocicleta, resultando heridos sus ocupantes.

El hecho, cuyas causas se investigan, involucró a una camioneta Toyota de color blanco, conducida por un hombre de 39 años, y un motovehículo Keller 110cc de color negro, guiado por un masculino de 41 años acompañado por una joven de 21.

Tras el impacto, el conductor de la motocicleta fue trasladado por una ambulancia, en estado consciente, al Hospital Subzonal San Pedro. Su acompañante femenina se dirigió al mismo nosocomio por sus propios medios. Ambos fueron examinados y se confirmó que sufrieron lesiones de carácter leve.

Personal de la dependencia local acudió al lugar tras ser alertado por un llamado de emergencia al 911. La Fiscalía local tomó intervención en el caso para llevar adelante las actuaciones de rigor y esclarecer la dinámica del accidente.