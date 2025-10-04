Detenido in fraganti tras sustraer hierros de una fábrica

Un hombre defue aprehendido en las últimas horas por la policía local luego de ser descubierto en el preciso momento en quedesde el interior de una fábrica ubicada en la calle

El hecho se desencadenó en la tarde de ayer gracias a un llamado de alerta realizado por el sereno de la planta industrial. Tras la comunicación, personal de la dependencia acudió rápidamente al lugar.

Según la información policial, el delincuente logró ingresar al establecimiento saltando el tapial perimetral. Al ser interceptado, los agentes lograron secuestrar en su poder los elementos de hierro que había robado.

El aprehendido fue trasladado a la seccional y quedó alojado en el sector de calabozos. La Fiscalía local tomó intervención en la causa, disponiendo la notificación del delito y a la espera de ser remitido a sede fiscal para su indagatoria.