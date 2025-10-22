Trabajos de mantenimiento y puesta en valor en el Cementerio Municipal

Una intensa agenda de trabajos de mantenimiento y puesta en valor se está desarrollando en el Cementerio Municipal, bajo la coordinación de la Secretaría de Servicios Públicos del municipio. La iniciativa busca tanto optimizar las condiciones del lugar como preservar su significado histórico.

Las tareas en curso incluyen una limpieza profunda, la pintura de cordones, el acondicionamiento de veredas y el mantenimiento general en distintos sectores del predio, para lo cual se está utilizando nuevo equipamiento y la colaboración activa del personal del área de Mantenimiento.

Entre las prioridades se encuentran los trabajos en la capilla, donde tradicionalmente se celebrará la misa de los difuntos el próximo 2 de noviembre, y en el sector que alberga la imagen de la Virgen.

Además de las mejoras generales, el plan de trabajo incluye la puesta en valor de sepulturas históricas y de figuras destacadas de la historia local. En este marco, se dio inicio a la restauración de la tumba del Dr. Emilio Ruffa, con la intención de avanzar progresivamente con otras restauraciones que permitan preservar el patrimonio cultural y arquitectónico del cementerio local.