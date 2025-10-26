TDG Padres TEA informó que ningún partido respondió a la propuesta de capacitación sobre autismo

La agrupación TGD Padres TEA San Pedro Red Federal manifestó públicamente su descontento y "denuncia" ante el "desinterés" de los partidos políticos locales que compiten en las elecciones, por no haber respondido a una propuesta de capacitación sobre autismo impulsada por la organización.

Desde el grupo de familias, se indicó que la iniciativa de formación fue extendida a "TODOS los partidos políticos que presentaron y presentan lista" en la actual campaña legislativa, pero señalaron que "NADIE NOS CONVOCÓ".

En un duro comunicado, la organización expresó que la actitud de los referentes políticos refleja una falta de compromiso con las personas con autismo y sus familias. "Estamos denunciando públicamente la realidad, el destrato y el desinterés, no es ignorancia. Es falta de compromiso y responsabilidad con las personas con autismo", enfatizaron.

La entidad recordó que San Pedro cuenta con Adhesión Municipal a la Ley de Autismo, lo que implica una "obligación de TODA la sociedad" y de los funcionarios públicos de capacitarse sobre la condición.

El comunicado también apuntó a las figuras que asumirán cargos tras la elección, señalando que la empatía y la responsabilidad no deben esperar a una asunción. "No hay que asumir en ningún lado para ser empático. Es parte de sus responsabilidades como funcionarios públicos, de todos", remarcaron.

La consigna del grupo se mantuvo clara: "NADA SOBRE NOSOTROS SIN NOSOTROS", reafirmando la necesidad de que las familias sean parte activa en cualquier política pública que se diseñe. El grupo finalizó su mensaje deseando un "buen domingo, con compromiso civil" para toda la comunidad.