Secuestros de motos con escapes libres conducidas por menores y un inspector atropellado

Continúan durante este fin de semana los operativos de control vehicular en las calles de la ciudad.

Personal de la Dirección de Tránsito, a cargo de Armando Caballero, retuvo cinco motocicletas, tres de ellas con caño de escape modificado.

En uno de los casos, de acuerdo a lo confirmado por fuentes oficiales, el conductor tenía apenas 15 años y su acompañante era un niño de 8.

También fue incautado un automóvil cuyo conductor no presentó el seguro obligatorio.

El episodio más grave se registró cuando un motociclista embistió a uno de los inspectores que estaban participando del dispositivo de seguridad. El trabajador municipal debió ser asistido en el Hospital, en donde recibió curaciones por los golpes sufridos en piernas y brazos.

"Es, lamentablemente, lo que vivimos todos los días con las agresiones, fundamentalmente de quienes circulan haciendo ruidos con los caños de escape" reflexionó Caballero, al ser consultado por Noticias San Pedro.



