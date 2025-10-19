Otros dos choques con motos involucradas provocaron cinco heridos leves

 Cinco personas, entre ellas un menor de edad, sufrieron lesiones leves en dos accidentes de tránsito ocurridos durante la jornada de ayer en diferentes puntos de esta ciudad, que involucraron a motocicletas y otros vehículos, informaron fuentes policiales. El primero de los siniestros se registró en la intersección de Avenida Sarmiento y calle Libertad , donde colisionaron un automóvil Renault de color blanco, conducido por una mujer de 33 años, y una motovehículo Motomel de 110cc. Como consecuencia del impacto, la conductora de la motocicleta, de 27 años, y su acompañante, de 52, debieron ser trasladadas conscientes al nosocomio local con heridas leves.

Secuestros de motos con escapes libres conducidas por menores y un inspector atropellado


Continúan durante este fin de semana los operativos de control vehicular en las calles de la ciudad. 

Personal de la Dirección de Tránsito, a cargo de Armando Caballero, retuvo cinco motocicletas, tres de ellas con caño de escape modificado. 

En uno de los casos, de acuerdo a lo confirmado por fuentes oficiales, el conductor tenía apenas 15 años y su acompañante era un niño de 8. 


También fue incautado un automóvil cuyo conductor no presentó el seguro obligatorio. 

El episodio más grave se registró cuando un motociclista embistió a uno de los inspectores que estaban participando del dispositivo de seguridad. El trabajador municipal debió ser asistido en el Hospital, en donde recibió curaciones por los golpes sufridos en piernas y brazos. 

"Es, lamentablemente, lo que vivimos todos los días con las agresiones, fundamentalmente de quienes circulan haciendo ruidos con los caños de escape" reflexionó Caballero, al ser consultado por Noticias San Pedro.        