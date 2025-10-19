Otros dos choques con motos involucradas provocaron cinco heridos leves

Cinco personas, entre ellas un menor de edad, sufrieron lesiones leves en dos accidentes de tránsito ocurridos durante la jornada de ayer en diferentes puntos de esta ciudad, que involucraron a motocicletas y otros vehículos, informaron fuentes policiales.
El primero de los siniestros se registró en la intersección de Avenida Sarmiento y calle Libertad, donde colisionaron un automóvil Renault de color blanco, conducido por una mujer de 33 años, y una motovehículo Motomel de 110cc. Como consecuencia del impacto, la conductora de la motocicleta, de 27 años, y su acompañante, de 52, debieron ser trasladadas conscientes al nosocomio local con heridas leves.
Horas más tarde, en la zona de Basalvibaso y Sargento Cabral, se produjo un segundo incidente. Personal policial acudió al lugar tras un alerta del 911 y constató la colisión entre una camioneta Chevrolet bordó, guiada por un hombre de 66 años, y una motocicleta que, al momento del arribo del móvil, ya no se encontraba en el sitio.
Los tres ocupantes del rodado menor —un hombre, una mujer y un menor de edad— fueron trasladados conscientes al hospital local, presentando también lesiones de carácter leve.