Secuestro de autos y motos en infracción

La Dirección de Ambiente del Municipio de San Pedro, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Económico, destacó el sostenido compromiso de empresas y comercios de la ciudad que se sumaron a la iniciativa “Viernes Verde” . Esta herramienta, implementada en 2023, es clave para optimizar la Gestión de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) de la localidad. La campaña "Viernes Verde" se desarrolla en la calle Mitre y se enfoca en la separación de residuos en origen por parte del sector comercial, permitiendo el retiro coordinado de materiales reciclables cada viernes por la mañana. Esta tarea se realiza en articulación con recuperadores urbanos y la Planta Municipal de Separación y Valorización de Residuos.
Continúan los operativos de control vehicular en distintos puntos de la ciudad, con la participación de inspectores de la Dirección de Tránsito y el apoyo de personal policial.
Fueron retenidos automóviles y motocicletas ya que sus conductores no pudieron presentar documentación, seguro obligatorio y escapes modificados para provocar ruidos molestos.
Los vehículos fueron trasladados al depósito y las actuaciones giradas al Tribunal de Faltas.
