Secuestro de autos y motos en infracción

Continúan los operativos de control vehicular en distintos puntos de la ciudad, con la participación de inspectores de la Dirección de Tránsito y el apoyo de personal policial.

Fueron retenidos automóviles y motocicletas ya que sus conductores no pudieron presentar documentación, seguro obligatorio y escapes modificados para provocar ruidos molestos.

Los vehículos fueron trasladados al depósito y las actuaciones giradas al Tribunal de Faltas.