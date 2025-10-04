Secuestran cinco motos en infracción, dos de ellas con escape libre

La Dirección de Tránsito de la Municipalidad de San Pedro llevó adelante anoche nuevos operativos de control vehicular.

Durante los procedimientos, realizados en conjunto con la Unidad Táctica de Operaciones Inmediaciones, identificaron cinco vehículos en infracción.

Dos de las motocicletas presentaban escapes deficientes, y eran conducidas por jóvenes que ya habían sido identificados en otras oportunidades provocando ruidos molestos en distintas zonas de la ciudad.