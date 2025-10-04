Secuestran cinco motos en infracción, dos de ellas con escape libre

Un hombre de 30 años fue aprehendido en las últimas horas por la policía local luego de ser descubierto en el preciso momento en que sustraía elementos de hierro desde el interior de una fábrica ubicada en la calle Dipietri al 400 . El hecho se desencadenó en la tarde de ayer gracias a un llamado de alerta realizado por el sereno de la planta industrial. Tras la comunicación, personal de la dependencia acudió rápidamente al lugar.
La Dirección de Tránsito de la Municipalidad de San Pedro llevó adelante anoche nuevos operativos de control vehicular.
Durante los procedimientos, realizados en conjunto con la Unidad Táctica de Operaciones Inmediaciones, identificaron cinco vehículos en infracción.
Dos de las motocicletas presentaban escapes deficientes, y eran conducidas por jóvenes que ya habían sido identificados en otras oportunidades provocando ruidos molestos en distintas zonas de la ciudad.
