Se realizó el Festival de Ensambles en la Biblioteca Popular

La Diputada Provincial electa, Analía Corvino, acompañó las actividades desarrolladas por el Presidente Javier Milei en San Nicolás, este viernes. Milei fue el principal orador en un acto que tuvo lugar en la planta siderúrgica Sidersa, en donde adelantó una reforma laboral que tratará el próximo Congreso, si los resultados de las elecciones resultan favorables al oficialismo.
- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones
La Biblioteca Municipal fue la sede, este viernes, del Festival de Ensambles. El evento se inició a las 17:00 horas y ofreció presentaciones de música en vivo en la vereda de la institución.
El Festival contó con la participación de cuatro ensambles. Abrió la programación Cantacuentos, el grupo de la biblioteca, seguido por La banda de la 7, de la ES7 Atahualpa Yupanqui. Continuó el encuentro Herencia Folklórica de G. Castro, con su repertorio folclórico. El cierre estuvo a cargo del Taller de Música Popular de la Casa de la Cultura Fabián Miranda.
El público que asistió se ubicó con sus reposeras y mates frente a la biblioteca. La actividad fue libre y gratuita y dispuso de una cantina que ofreció meriendas.
- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones