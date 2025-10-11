Se realizó el Festival de Ensambles en la Biblioteca Popular

La Biblioteca Municipal fue la sede, este viernes, del. El evento se inició a las 17:00 horas y ofreció presentaciones deen la vereda de la institución.

El Festival contó con la participación de cuatro ensambles. Abrió la programación Cantacuentos, el grupo de la biblioteca, seguido por La banda de la 7, de la ES7 Atahualpa Yupanqui. Continuó el encuentro Herencia Folklórica de G. Castro, con su repertorio folclórico. El cierre estuvo a cargo del Taller de Música Popular de la Casa de la Cultura Fabián Miranda.

El público que asistió se ubicó con sus reposeras y mates frente a la biblioteca. La actividad fuey dispuso de una cantina que ofreció meriendas.