Se firmó el convenio para la concreción del Polo Gastronómico en la ex Terminal de Ómnibus

El Intendente Cecilio Salazar encabezó este martes la firma del convenio de adjudicación de la licitación pública para la concesión del edificio de la ex Terminal de Ómnibus, un paso fundamental para la materialización del nuevo Polo Gastronómico y de Coworking que llevará el nombre de “Espacio Delta”.

El acto se desarrolló en el despacho del Intendente y contó con la participación del Subsecretario de Legal y Técnica, Daniel Porta, y el apoderado legal de la empresa adjudicataria CAMH S.A., José Alberto Abraham.

Este proyecto tiene como objetivo principal recuperar y poner en valor un edificio emblemático que se encontraba en desuso en la ciudad, a través de una propuesta de inversión privada que se alinea con las políticas del Municipio para impulsar el desarrollo local.

La empresa CAMH S.A. resultó ganadora de la Licitación Pública N° 03/25, enmarcada en la Ordenanza N° 6696/25. Su propuesta integral incluye una inversión total de US855.100,superando el monto mínimo establecido.La concesioón fue otorgada por un plazo de 30 años con un canon de ingreso de U$S 50.000 y un canon mensual de U$S 2.000.

El “Espacio Delta” prevé una refuncionalización completa del inmueble. La planta baja se destinará al desarrollo del Polo Gastronómico, mientras que en la planta alta se creará un espacio de coworking y una librería-café.

El proyecto también contempla la puesta en valor de la plaza adyacente, la cual incluirá la construcción de un anfiteatro público y la creación de nuevos espacios destinados al estudio, la recreación y el deporte, reforzando así el carácter abierto y comunitario del lugar.

La adjudicación incluye, además, el compromiso de generación de empleo local y la contratación de proveedores sampedrinos, lo que se estima tendrá un impacto positivo en el desarrollo económico y productivo de la ciudad.