Concluyó la pavimentación del acceso a Santa Lucía, una obra demandada por décadas

Vecinos de Santa Lucía, el Intendente Cecilio Salazar y el Delegado Municipal Sergio Barrios participaron este martes en el acto de finalización de la pavimentación del acceso a la localidad. La obra pone fin a más de sesenta años de reclamos y gestiones vecinales.

El Intendente Salazar expresó su satisfacción por la concreción de la obra, indicando que se logró tras gestiones ante distintos gobiernos Nacionales y Provinciales. Atribuyó la realización al compromiso del Gobernador Axel Kicillof, del Ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis, y del equipo de la Dirección de Vialidad Provincial.

“Es un día importante para Santa Lucía. Después de 60 años logramos concretar esta obra. Fue fruto de una gestión persistente y del compromiso del gobernador Kicillof, que en un contexto nacional de ajuste sigue apostando al desarrollo de los municipios”, afirmó Salazar.

El Delegado Municipal Sergio Barrios manifestó que esta finalización mejora la conectividad y la calidad de vida de los vecinos.

“Hoy finalizó una obra que durante décadas fue el principal reclamo de Santa Lucía. Agradezco al Intendente Salazar por el respaldo y por trabajar por nuestra localidad”, señaló Barrios.