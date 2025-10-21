Se entregó a la Justicia “Zanahoria” Ferreyra, el otro prófugo de la cárcel de Baradero

Información y foto "Tu Radio Baradero"

El prófugo apodado “Zanahoria” Ferreyra, que era intensamente buscado por la Policía tras escaparse del Penal N° 11 de Baradero, se entregó en las últimas horas en la Comisaría Primera de San Nicolás.

Ferreyra, además de la evasión, estaba imputado por balear a una persona en la isla de San Pedro, un hecho al que se sumó una denuncia reciente por abuso sexual ocurrido también en la isla. El hombre estaba siendo buscado por las fuerzas de seguridad.

Detención de otro evadido

La entrega de Ferreyra se da un día después de que la Policía de San Pedro lograra la detención de Lautaro Casas, alias “Hepatitis”, el otro prófugo evadido de la Unidad Penal N° 09 de Baradero.

La captura de Casas fue el resultado de una investigación del Grupo Tareas Operativas (GTO) de la Estación de Policía Comunal (EPC) de San Pedro, iniciada por un robo calificado en grado de tentativa. Tras dos allanamientos fallidos el 9 de octubre, el GTO obtuvo una orden de allanamiento de urgencia del Juzgado de Garantías de San Nicolás.

La detención de Lautaro Casas se concretó en un domicilio de la Calle Las Provincias al 2000. Al momento de su aprehensión, Casas estaba prófugo por una causa de abuso sexual con acceso carnal, con intervención de la UFI N° 9 de Baradero; tenía vigente una orden de detención por robo agravado, a requerimiento del Juzgado de Ejecución de Pena de San Nicolás; y se encontraba en situación de evasión de la Unidad Penal N° 09 de Baradero.

Tanto Ferreyra, ahora entregado, como Casas, detenido, quedaron a disposición de la justicia.