Vacunación antirrábica gratuita para perros y gatos en el Barrio Los Aromos

El Departamento Canino, dependiente de la Secretaría de Salud, anunció una nueva jornada de vacunación antirrábica gratuita destinada a perros y gatos del partido.

La actividad se llevará a cabo el próximo miércoles 22 de octubre, en el Barrio Los Aromos.

La jornada se desarrollará en el cruce de las calles Esquiú entre Salta y Rivadavia, en el horario de 9:00 a 12:30 horas.

Desde el municipio solicitaron a los vecinos concurrir con sus mascotas cumpliendo con las medidas de seguridad necesarias: los perros deberán ser llevados con collar, correa y, en caso de ser necesario, bozal. En el caso de los gatos, se pide trasladarlos en bolso o manta.

Las autoridades sanitarias advirtieron que, en caso de registrarse mal clima, la jornada de vacunación será reprogramada.