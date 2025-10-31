Santa Lucía se moviliza por su Hospital con un Festival Solidario y una Muestra de Artistas

La comunidad de Santa Lucía se movilizó con una importante campaña de recaudación de fondos destinada a adquirir un equipo de Rayos X para el Hospital local.

Bajo el lema "El arte y la comunidad por el Hospital de Santa Lucía", diversas instituciones locales se unieron a la Cooperadora del Hospital para impulsar el proyecto que culminará en la primavera de 2026.

El evento de lanzamiento será este sábado a partir de las 21:00 horas, en las instalaciones de la Escuela Media Nro. 1. La actividad contará con la destacada presencia del reconocido pianista santafesino Joel Tortul, quien ofrecerá un recital a piano, acompañado en percusión por Mauricio Palavecino.

El festival también incluirá las actuaciones de talentos locales como Agustina Gonda, Sofía Lenticchia, Carolina Álvarez, Peña “El Fogón” y Ballet “Corazón de mi Pueblo”.

Como complemento cultural, se desarrollará una "Muestra de Artistas y Artesanos Santalucenses" en el patio de la Escuela Media, a partir de las 19:30 horas.

El artista principal del evento, Joel Tortul, es un joven pero notable pianista, compositor y arreglador oriundo de Fuentes (Santa Fe), con una destacada trayectoria en la música popular argentina. Su versatilidad lo ha llevado a explorar con maestría géneros como el tango, el folclore, la zamba, la milonga y la música litoraleña, siendo un celebrado intérprete en distintos escenarios del país, incluyendo su exitosa presentación en el Festival de Cosquín. Su compromiso con el acervo cultural se refleja en trabajos como su disco “Santiago de Cuba”, donde fusiona ritmos criollos con influencias latinoamericanas.

La entrada para el festival tiene un valor de $10.000. Las entradas y las donaciones para la campaña se pueden gestionar a través del WhatsApp 3329 635123 o los días sábados de 15:00 a 17:00 horas en el Museo de Santa Lucía.

La entrada a la Muestra de Artistas y Artesanos, que abrirá a las 19:30, será libre y gratuita, permitiendo al público disfrutar de las obras locales antes y después del recital de Joel Tortul.