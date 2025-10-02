San Pedro y otros municipios bonaerenses firmaron convenios para fortalecer el control del recurso hídrico
La Municipalidad de San Pedro formalizó un convenio de colaboración con la Autoridad del Agua (ADA) de la Provincia de Buenos Aires, en un acto que tuvo lugar en la ciudad de Salto y que involucró a un total de nueve municipios de la región. El acuerdo tiene como objetivo principal reforzar la gestión sustentable y el control del recurso hídrico dentro del partido.
En representación del gobierno local, participaron de la firma el Intendente Cecilio Salazar, acompañado por el Secretario de Obras y Servicios Públicos, Arq. Mariano Brañas, y el Subsecretario Adrián Devito.
El convenio establece la articulación de acciones conjuntas orientadas al monitoreo, preservación, control y usos del recurso hídrico, como así también al control de obras hidráulicas. Se subraya que ambas partes trabajarán coordinadamente, manteniendo a la vez sus responsabilidades institucionales de forma independiente.
De esta manera, el Municipio de San Pedro refuerza su compromiso en la constatación de obras hidráulicas no autorizadas, la realización de relevamientos y las notificaciones pertinentes, en coordinación directa con la Autoridad del Agua. Esta iniciativa busca fortalecer el cuidado ambiental y la gestión de los recursos hídricos en el distrito.
El encuentro fue encabezado por autoridades provinciales, incluyendo al director provincial de Hidráulica, Ing. Flavio Seiano; el presidente de la Autoridad del Agua, Damián Matías Costamanga; y el director vocal, Máximo Lanzetta. Junto a San Pedro, suscribieron convenios de cooperación representantes de los municipios de Chacabuco, Ramallo, Rojas, Arrecifes, Salto, Colón, General Arenales y Pergamino.