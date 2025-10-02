Operativos de tránsito: Retuvieron 18 motocicletas en infracción

La Dirección de Tránsito de la Municipalidad de San Pedro retuvo otras 18 motocicletas este jueves, en el marco de operativos de control realizados en la ciudad.

El personal a cargo de Armando Caballero, con soporte del Grupo de Apoyo Departamental y la Estación de Policía Comunal, identificó a varios menores de edad conduciendo los motovehículos.

Las faltas detectadas incluyeron falta de licencias de conducir, seguro automotor, casco y, en cuatro de los casos, caños de escape modificados para provocar ruidos molestos.



