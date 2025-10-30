San Pedro se prepara para la "Batalla de Bandas" con entrada libre y gratuita

Con el objetivo de impulsar la producción artística local y el intercambio cultural, fue presentada en conferencia de prensa la, un evento musical que reunirá a 16 agrupaciones de diversas localidades en el Playón del Castillo del Tiro Federal, con entrada libre y gratuita.

El anuncio se realizó en la Casona de Turismo, ubicada en Mitre y Liniers, con la participación del director de Cultura local, Roberto González, junto a Ariel Arbat, de la productora De la Gorra Producciones, y Gustavo Laurino, representante de San Pedro Rock Radio 94.3, cadena local de Cosquín Rock Radio.

El evento se llevará a cabo este sábado 1 de noviembre y comenzará al mediodía con pruebas de sonido y música en vivo. La competencia entre las bandas se iniciará formalmente a partir de las 15:00 horas.

Las 16 bandas participantes provienen de distintas ciudades, incluyendo a Buenos Aires, Luján, Escobar, Zárate, Baradero, Ramallo, San Nicolás, Villa Constitución y Rosario.

Formato de la competencia y jurado original

El formato de la "Batalla de Bandas" prevé una primera etapa de clasificación por zonas, donde cada agrupación deberá interpretar un tema de autoría propia y una versión. Posteriormente, se desarrollará una fase de eliminación directa.

Un punto destacado es la composición del jurado, que estará integrado por Sebastián Díaz Ramos y Matías Padilla, a quienes se sumarán dos jóvenes de 11 y 13 años para aportar una "mirada fresca y espontánea" a la evaluación de las propuestas musicales.

Los organizadores subrayaron durante la conferencia que la propuesta busca "fomentar el crecimiento cultural y musical de la ciudad, promoviendo espacios donde los artistas puedan mostrar sus proyectos y compartir con bandas de otras localidades".

Además de la competencia, se anunció la presentación especial de la banda sampedrina King Bee, seleccionada por Radio San Pedro Rock como representante local en el concurso nacional “Sacamos las Bandas del Garage” de Cosquín Rock Radio.