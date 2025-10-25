San Pedro se iluminó de rojo por la campaña contra la polio del Rotary Club

San Pedro se unió a la Campaña Mundial de Rotary "End Polio Now" con una acción de concientización: la iluminación de color rojo de dos puntos icónicos de la localidad, el Palacio Municipal y el cartel de bienvenida con el nombre del distrito.

El color rojo, símbolo de la lucha global para erradicar la poliomielitis, vistió los edificios sampedrinos en el marco de la iniciativa que busca mantener visible el compromiso con la erradicación de esta enfermedad a nivel planetario.

Desde el Rotary Club San Pedro se destacó la importancia de la colaboración de las autoridades locales para concretar la acción. La institución expresó su "sincero agradecimiento" al intendente municipal Cecilio Salazar, al secretario de Obras Públicas, Mariano Brañas, y al director de Cultura, Roberto González, por su "compromiso y colaboración" para sumarse a la causa.

De esta manera, San Pedro se integra a la red de miles de comunidades en todo el mundo que, junto a Rotary, reafirman su compromiso con la salud, la solidaridad y el servicio, difundiendo un único mensaje: “Hasta que la polio sea historia”.