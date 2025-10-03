Salazar habló sobre la reestructuración del gobierno: cómo queda el nuevo gabinete

El Intendente Municipal Cecilio Salazar brindó detalles sobre la reconfiguración del equipo de gobierrno municipal, que pasará de 11 a 8 Secretarías.

La modificación más importante será la desaparición de la Jefatura de Gabinete. Salazar indicó al programa "Equipo de Radio" (La Radio 92.3) que su titular, Alfredo Carrasco, seguirá en el Municipio gobierno, aunque con otras funciones.

Si bien el mandatario comunal no lo confirmó, una de las posibilidades es que pase a la Secretaría de Gobierno, que en diciembre quedará vacante cuando Martín Baraybar asuma en la banca para la que fue electo el 7 de Septiembre.

Como se había anticipado, María Isabel Carrasco (hermana de Alfredo) será la Secretaria de Salud de la Municipalidad, en reemplazo de la renunciante María Vargas. Salazar habló sobre las prioridades para la próxima etapa: "Le pedí que me presente un plan de salud. Lo hizo el martes, y analizamos muchas cosas. Le pedí que siga a cargo del Hospital y la sede de Salud va a ser el Hospital mismo. Confío mucho en ella, que hizo un gran trabajo en el Hospital, que hoy recibe el doble de gente que hace unos años. Le pedí que trabaje mucho con los Centros de Salud, con los CAPS, que funcionen bien porque es una forma de que se descentralice la atención. Y después que desarrollemos un plan integral de salud, que será presentado en los próximos días". Una de las opciones para la coordinación de los Centros de Atención Primaria de la Salud es que Pablo Vlaeminck, quien deja el Concejo Deliberante en diciembre, asuma como colaborador directo de Carrasco.





Divisiones y fusiones

La Secretaría de Obras y Servicios Públicos se desdoblará, retomando su antiguo formato. Mariano Brañas seguirá a cargo del desarrollo de Obras, mientras que Adrián De Vito asumirá como nuevo Secretario de Servicios Públicos, con el objetivo de profundizar el seguimiento de los trabajos y el mantenimiento del área

La Secretaría de Turismo, Cultura, Educación y Deportes desaparecerá como tal. Turismo (esta semana renunció Vicky Villalba y hoy o mañana se cononcerá a su reemplazante) pasará a integrarse con Producción en una misma Secretaría, aún sin un titular definido. Una de las posibilidades es que Mariano Arnal o Ariel Álvarez sigan con el rango de Secretario, aunque tampoco está descartado que ambos puedan ser Directores bajo otra supervisión.

La Secretaría de Desarrollo de la Comunidad a cargo de Walter Sánchez, en tanto, absorvería Cultura, Educación y Deportes

Esta semana Roberto "Chichón" González fue designado como nuevo Director de Cultura en lugar de David "Kukino" Kurlat. . En Educación continuará Alan Ocampo y resta conocerse el reemplazante de Valentín Bravo (que asume como concejal) en Deportes. Una de las posibilidades es que Arnal vuelva a esa área, aunque Salazar prefirió no brindar precisiones sobre el particular.