Salazar: "El cierre del supermercado Vea impacta fuertemente en la comunidad"

El Intendente Cecilio Salazar, en nombre del Municipio, expresó su solidaridad con los trabajadores del supermercado Vea y sus familias "ante la angustiosa situación que atraviesan por la posibilidad del cierre de la sucursal local".

En un comunicado difundido hoy, el mandatario comunal resalta que "eta circunstancia impacta fuertemente en toda la comunidad, especialmente en quienes dependen directa e indirectamente de la actividad de esta empresa"

Desde el Municipio compartieron la preocupación "por este difícil momento" e hicieron llegar "el acompañamiento a todas las familias afectadas".