Salazar: "El cierre del supermercado Vea impacta fuertemente en la comunidad"

Los ciudadanos que participen de los comicios legislativos del domingo deberán presentarse en el local de votación que les fue asignado entre las 8:00 y las 18:00 horas, y seguir una serie de pasos que garantizan la validez de su sufragio, especialmente ante la implementación de la Boleta Única. El sitio web oficial de la elección y la aplicación móvil Mi Argentina se encuentran habilitados para la consulta del lugar de votación correspondiente. Al llegar a la mesa, el presidente o la autoridad de mesa hará entrega al votante de la Boleta Única (BU) ya rubricada junto con una lapicera o birome. Este procedimiento inicial es fundamental, ya que la firma de la autoridad deberá quedar visible al finalizar el voto.
El Intendente Cecilio Salazar, en nombre del Municipio, expresó su solidaridad con los trabajadores del supermercado Vea y sus familias "ante la angustiosa situación que atraviesan por la posibilidad del cierre de la sucursal local".
En un comunicado difundido hoy, el mandatario comunal resalta que "eta circunstancia impacta fuertemente en toda la comunidad, especialmente en quienes dependen directa e indirectamente de la actividad de esta empresa"
Desde el Municipio compartieron la preocupación "por este difícil momento" e hicieron llegar "el acompañamiento a todas las familias afectadas".
