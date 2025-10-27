Robo y daños en el Club Villa Igoillo: Vaciaron el kiosco y se llevaron botines donados (Video)

- Obtener enlace
El Club de Fútbol Infantil Villa Igoillo sufrió un robo en sus instalaciones, lo que provocó la pérdida de mercadería, insumos y elementos de uso comunitario. El hecho, que se suma a un episodio de inseguridad anterior, fue descubierto en la tarde de ayer.
Según informaron directivos de la institución a través de redes sociales, el alerta se generó tras el llamado de una madre del club que observó "las chapas levantadas" en el predio. Al acudir al lugar, constataron el ingreso de delincuentes.
"Llegar y ver qué vaciaron todo las cosas del kiosco y las cosas del freezer que teníamos comprada para el sábado (suspendido por lluvia) junto con elementos de cocina", lamentaron desde el club. La sustracción incluyó la totalidad de los packs de gaseosas y elementos de cocina esenciales para el funcionamiento de la institución.
Además del perjuicio económico, el club denunció el robo de "botines donados que guardamos", destinados a asistir a los niños y jóvenes que asisten a la institución.
El robo en Villa Igoillo se produce a pocos días de que el club sufriera la sustracción de cables de la instalación eléctrica ubicados sobre las vías del ferrocarril.
A pesar del impacto anímico –los directivos manifestaron que "hay veces que te dan ganas de dejar todo"–, la entidad reafirmó su voluntad de seguir adelante. "Vamos a seguir luchando. Unas ratas no nos van a sacar las ganas de seguir avanzando", concluyeron los referentes. Se espera la formalización de la denuncia para dar inicio a la investigación policial.
