Robo y daños en el Club Villa Igoillo: Vaciaron el kiosco y se llevaron botines donados (Video)

La Municipalidad de San Pedro, a través de su Secretaría de Salud, organizará una Jornada de Emergencias Médicas este sábado 15 de noviembre con el objetivo de fortalecer la capacidad de respuesta local ante situaciones críticas de salud y promover la actualización del personal. El encuentro se llevará a cabo a partir de las 9 horas en el Salón Dorado del Honorable Concejo Deliberante , y contará con la presencia de disertantes médicos especializados en servicios de emergencia.